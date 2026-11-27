Допускаю, что обе стороны приелись друг другу. Старые идеи не работают, а новых вовсе нет.
Плюс игроки уже не так голодны до побед, отсюда и провальные матчи "Зенита" по ходу этого сезона. Не удивлюсь вообще, если Семака уберут. Ему нужно будет доказать свою состоятельность в другом клубе. С "Зенитом" все могут выиграть, а с другой командой?" — сказал Червиченко.
Напомним, что Сергей Семак возглавляет петербургский "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда становилась чемпионом России семь раз за последние восемь лет. На данный момент сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 31 набранным баллом в своем активе.