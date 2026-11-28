В прошлом сезоне все думали, что мы раскладные — команда из ФНЛ. Нам давали достаточно пространства за спинами защитников. Многих мы обыграли просто потому, что нас недооценили.
Сейчас все иначе. С нами играют не так высоко, кто-то вообще схему отзеркаливает. Теперь нас уважают", - сказал Бевеев.
В прошлом сезоне "Балтика" вернулась из Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу и по итогам чемпионата финишировала на шестой строчке.
После 15 сыгранных туров текущего первенства страны калининградская команда располагается на восьмом месте, имея в своем активе 20 набранных очков. До ухода на зимнюю паузу "балтийцы" сыграют дома против грозненского "Ахмата" и встретятся на выезде с "Зенитом".
Источник: "Чемпионат"