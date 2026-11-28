Игрок "Балтики" Мингиян Бевеев рассказал, как изменился настрой соперников в этом сезоне.

Фото: ФК "Балтика"

В прошлом сезоне все думали, что мы раскладные — команда из ФНЛ. Нам давали достаточно пространства за спинами защитников. Многих мы обыграли просто потому, что нас недооценили.