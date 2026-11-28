"Интер Майами" с Месси вылетел из плей-офф МЛС в первом раунде

"Интер Майами" уступил "Коламбусу" во втором матче первого раунда плей-офф (0:1).

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В ночь на 28 ноября по московскому времени состоялся ответный матч первого раунда плей-офф МЛС, в котором "Коламбус Крю" принимал у себя дома "Интер Майами". Игра завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол был забит на второй компенсированной к основному времени встречи минуте.



Таким образом "Коламбус" прошел по сумме двух матчей во второй раунд турнира. Команда Лионеля Месси, которая является действующим победителем плей-офф, завершила свое выступление в соревновании.