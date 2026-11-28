Как сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале, стороны подписали четырёхлетний контракт незадолго до встречи с "Оренбургом" в Кубке России. Новый трудовой договор 28-летнего вратаря рассчитан до лета 2030 года.
Воспитанник "Спартака" выступает за основную команду с 2018 года. В текущем сезоне он выходил на поле в 13 матчах чемпионата России и пропустил 10 голов.
"Спартак" после 15 туров имеет в активе 30 очков и занимает третье место в РПЛ. В следующем туре "красно-белые" сыграют в гостях с "Факелом".
"Спартак" продлил контракт с Максименко - источник
Голкипер "Спартака" Александр Максименко заключил новое долгосрочное соглашение с клубом.
Фото: ФК "Спартак"