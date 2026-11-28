Защитник "Балтики" Мингиян Бевеев назвал причины спада в результатах клуба.

Фото: ФК "Балтика"

Мы не забиваем свои моменты, на психологии это сказывается. Проигрываешь ничейный матч – потом в недельном цикле у всех плохое настроение, такого было много. После прошлого сезона все привыкли побеждать", - сказал Бевеев.