Мы не забиваем свои моменты, на психологии это сказывается. Проигрываешь ничейный матч – потом в недельном цикле у всех плохое настроение, такого было много. После прошлого сезона все привыкли побеждать", - сказал Бевеев.
По итогам первого круга Российской Премьер-Лиги сезона 2026/2027 "Балтика" одержала 5 побед, 5 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. После 15 сыгранных туров калининградская команда набрала 20 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице.
Напомним, в прошлом сезоне "балтийцы" финишировали на шесто строчке в чемпионате России.
Источник: "Чемпионат"