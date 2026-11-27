Инцидент произошёл незадолго до перерыва. Болельщики столичного клуба добрались до сектора, на котором располагались поклонники хабаровской команды. Между фанатами завязалась потасовка. Для урегулирования конфликта потребовалось вмешательство сотрудников правоохранительных органов и службы безопасности арены.
Перед очной встречей команды разделяли 15 очков в турнирной таблице Первой лиги. "Торпедо" с 35 баллами занимало третье место, а "СКА-Хабаровск" с 20 очками шёл 13-м.
Источник: "Чемпионат"
Массовая драка произошла на трибунах во время матча "Торпедо" - "СКА-Хабаровск"
Матч 20-го тура Первой лиги между "Торпедо" и "СКА-Хабаровском" в Москве омрачился массовой дракой на трибунах.
Фото: "Чемпионат"