"Для меня футбол на естественном и на искусственном поле — это два разных футбола. "Торпедо" такой классный и замечательный стадион построило, и когда ты кладешь на него искусственное поле, то это просто убийство всего стадиона.
Люди приходят на стадион для футбола. Неужели хозяева "Торпедо" не могут себе позволить содержать естественное поле. Мне кажется, могут", - сказал Аршавин в эфире "Матч ТВ".
Напомним, первый официальный матч на обновленном стадионе "Торпедо" имени Эдуарда Стрельцова московская команда провела 7 ноября.
"Автозаводцы" набрали 38 очков в 20 сыгранных турах и раполагаются на втором месте в турнирной таблице Первой лиги. Черно-белые опережают "Урал", идущий третьим, по дополнительным показателям, однако провели на одну игру больше.
В последнем матче перед зимней паузой столичное "Торпедо" примет на своем поле "Челябинск" в рамках 21-го тура чемпионата.