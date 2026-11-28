- Когда я смотрел матч, то не увидел нарушения правил. Пенальти не должно было быть, но ВАР решил по-другому. Сейчас одиннадцатиметровый правильно признан ошибочным, но ничего уже не вернёшь. Меня многое удивляет в судействе, я многое не понимаю.
Не скажу, что с появлением ВАР стало больше ошибок, но меня удивляет, что эта система порой усугубляет ситуации, неверно поправляя в эпизодах, - цитирует Непомнящего "Советский спорт".
По итогам первого круга РПЛ команды разделяют девять очков: ЦСКА с 26 баллами замыкает первую пятёрку, а "Ахмат" с 17 очками занимает 11-е место.