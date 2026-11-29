"Думаю, игра с "Нижним Новгородом" будет непростой для "Факела".
Их состав соответствует уровню Премьер-Лиги, есть футболисты, прошедшие РПЛ, есть игроки молодежной сборной России. Поэтому результат может быть любым", - сказал Ташуев.
Ранее воронежский клуб впервые в новом формате Кубка России вышел в плей-офф, заняв по итогам группового этапа Пути РПЛ третье место.
В рамках 1/8 финала Пути регионов "Факел" сыграет с нижегородской командой. Матч пройдет в период с 16 по 18 марта.
Источник: "Чемпионат"