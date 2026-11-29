«До начала игры ничья читалась, но мне казалось, что «Ростов» мог выиграть. Им чуть не хватило сегодня – они вполне могли выигрывать. Качество поля сказалось на игре футболистов.
Но, наверное, «Краснодар» больше потерял очки, чем «Ростов» приобрел. Все-таки «быки» борются за чемпионство, им нужнее были 3 очка. Но таков футбол. По игре сегодня «Ростов» был интереснее», – сказал Мостовой.
Южное дерби между «Ростовом» и «Краснодаром» состоялось сегодня, 29 ноября. Матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги проходил на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершился вничью — 1:1. Гости ушли от поражения благодаря точно исполненному пенальти на 71-й минуте игры.
Краснодарская команда набрала 28 очков и осталась на четвертом месте в турнирной таблице. В последних десяти турах чемпионата «быки» одержали одну победу.