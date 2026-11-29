Не все получилось, но молодцы, что во втором тайме отыгрались и шли за победой. Во втором тайме качество игры было лучше — адаптировались к полю. Счет закономерен. Мы и "Ростов" отдали все силы.
Нам немного не хватает кадров, ресурсов, сложно претензии предъявлять", - сказал Мусаев.
Сегодня, 29 ноября, состоялся матч между "Ростовом" и "Краснодаром" в рамках 16-го тура чемпионата России. Южное дерби проходило на стадионе "Ростов Арена" и завершилось вничью со счетом 1:1. Команда Мурада Мусаева уступала по ходу игры, однако сумела уйти от поражения благодаря голу защитника Лукаса Оласы, реализовавшего одиннадцатиметровый на 71-й минуте.
Краснодарцы набрали 28 очков и остались на четвертой строчке в турнирной таблице. В последней встрече чемпионата перед зимней паузой "быки" примут на своем поле казанский "Рубин".
Источник: "Матч ТВ"