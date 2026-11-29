- И матч против очень крепкого "Ростова" показал, что "Краснодар" еще поборется точно. Да, отставание шесть очков, но не думаю, что это прям настолько много. Единственное, что "Зенит" выиграл в Краснодаре. По личным встречам у них преимущество, это понятно.
Но если ты хочешь стать чемпионом, это надо отыгрывать. Я не думаю, что сейчас крест на "Краснодаре" надо ставить, - заявил Радимов в эфире "Матч ТВ".
После ничьей с "Ростовом" (1:1) "быки" с 28 очками занимают четвёртое место в РПЛ. 6 декабря краснодарцы примут "Рубин".