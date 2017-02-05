Жонатас: меня удивил высокий уровень игроков в чемпионате России

Нападающий "Рубина" Жонатас рассказал о своей адаптации в российском футболе.



"Адаптация в России прошла очень хорошо. Я неожиданно быстро привык к местному футболу, учитывая морозы. Не во всех матчах мы смогли добиться результата. Поэтому нам предстоит много работы. Если в Испании особое внимание уделяется игре с мячом, то в России более контактный футбол. Честно говоря, меня удивил высокий уровень игроков в чемпионате России", – цитирует Жонатаса Lance.