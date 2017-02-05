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Жонатас: меня удивил высокий уровень игроков в чемпионате России

Нападающий "Рубина" Жонатас рассказал о своей адаптации в российском футболе.

"Адаптация в России прошла очень хорошо. Я неожиданно быстро привык к местному футболу, учитывая морозы. Не во всех матчах мы смогли добиться результата. Поэтому нам предстоит много работы. Если в Испании особое внимание уделяется игре с мячом, то в России более контактный футбол. Честно говоря, меня удивил высокий уровень игроков в чемпионате России", – цитирует Жонатаса Lance.
Теги: Жонатас Рубин
Сегодня, 15:41
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№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 15:46) #
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Честно говоря, меня тоже удивляет высокий уровень зарплат игроков в чемпионате России
Регистрация: 21.09.2015
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