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Жонатас: меня удивил высокий уровень игроков в чемпионате России
Нападающий "Рубина" Жонатас рассказал о своей адаптации в российском футболе.
"Адаптация в России прошла очень хорошо. Я неожиданно быстро привык к местному футболу, учитывая морозы. Не во всех матчах мы смогли добиться результата. Поэтому нам предстоит много работы. Если в Испании особое внимание уделяется игре с мячом, то в России более контактный футбол. Честно говоря, меня удивил высокий уровень игроков в чемпионате России", – цитирует Жонатаса Lance.
"Адаптация в России прошла очень хорошо. Я неожиданно быстро привык к местному футболу, учитывая морозы. Не во всех матчах мы смогли добиться результата. Поэтому нам предстоит много работы. Если в Испании особое внимание уделяется игре с мячом, то в России более контактный футбол. Честно говоря, меня удивил высокий уровень игроков в чемпионате России", – цитирует Жонатаса Lance.
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