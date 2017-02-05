Мануэль Нойер: первый тайм был не таким, каким мы его себе представляли

Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал ничью своей команды в матче против "Шальке" (1:1) в девятнадцатом туре Бундеслиги.



"Всегда на первом месте стоит результат, но и немаловажно то, как он был добыт. Первый тайм был не таким, каким мы его себе представляли. Во втором тайме мы старались изо всех сил, но нам не хватило удачи. Однако нельзя всегда добиваться победы только за счет удачи, как это было против "Фрайбурга", - цитирует Нойера официальный сайт клуба.