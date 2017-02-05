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20:26
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
18:38
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (2)
11:20
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
В Ростове к ЧМ-2018 разработают мероприятия по знакомству гостей мундиаля с казачьей культурой
Мануэль Нойер: первый тайм был не таким, каким мы его себе представляли
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал ничью своей команды в матче против "Шальке" (1:1) в девятнадцатом туре Бундеслиги.
"Всегда на первом месте стоит результат, но и немаловажно то, как он был добыт. Первый тайм был не таким, каким мы его себе представляли. Во втором тайме мы старались изо всех сил, но нам не хватило удачи. Однако нельзя всегда добиваться победы только за счет удачи, как это было против "Фрайбурга", - цитирует Нойера официальный сайт клуба.
"Всегда на первом месте стоит результат, но и немаловажно то, как он был добыт. Первый тайм был не таким, каким мы его себе представляли. Во втором тайме мы старались изо всех сил, но нам не хватило удачи. Однако нельзя всегда добиваться победы только за счет удачи, как это было против "Фрайбурга", - цитирует Нойера официальный сайт клуба.
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