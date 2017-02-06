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Гол Куадрадо принес "Ювентусу" победу над "Интером"

"Ювентус" добился победы над "Интером" в матче 23-го тура первенства Италии.

Чемпионат Италии. 23 тур

"Ювентус" - "Интер" - 1:0

Голы: Куадрадо, 44

"Ювентус": Буффон - Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Лихтштайнер, (Алвес, 81), - Хедира, Пьянич, Куадрадо - Манджукич, Дибала, (Ругани, 85), Игуаин.

"Интер": Ханданович - Д`Амброзио, Мурильо, Миранда, Гальярдини - Медель, Брозович, (Кондогбия, 76), Кандрева, (Эдер, 77), Жоау Мариу, Перишич - Икарди.

Предупреждения: Мариу, 17, Пьянич, 42, Манджукич, 52, Куадрадо, 81, Хедира, 83.

Удаление: Перишич, 90.
Теги: Ювентус Интер
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