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Валерий Петраков: для "Томи" важно доиграть чемпионат достойно

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков высказался о задачах в сложный с финансовой точки зрения период для команды.

"Сейчас для нас самое важное - открыть заявку, чтобы мы все-таки смогли доиграть чемпионат достойно. Все-таки доигрывать чемпионат дублем не совсем правильно, хоть какие-то укрепления нужно сделать", - заявил Петраков.

На вопрос, как настраивать команду на оставшиеся 13 туров чемпионата с учетом заявлений Акатаева, он ответил: "Ну что делать? Они взрослые люди, думаю, все понимают. Сейчас подбираем ребят недорогостоящих, которые, скорее, хотят играть в футбол, чем стремятся к деньгам".

"Будем больше уделять внимание дублирующему составу. Сейчас они были с нами на сборе, отобрали четыре-пять человек, чтобы набирались опыта. В общем, главная задача - сохранить лицо команды, доиграть чемпионат достойно и уделять больше внимания молодежи с прицелом на следующий чемпионат, чтобы они достойно играли, пусть и в первом дивизионе", - добавил он.

Также специалист заявил, что не собирается покидать команду.

"Насчет меня разговоров не ведут. Я дал слово человеку (Жвачкину) и должен доработать, не сворачивать с пути, пусть ситуация и тяжелая; все-таки Томск для меня дорог по-своему. Нужно доработать и честно выполнить свой долг", - сказал он.

ТАСС
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 12:37
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№4 Написал: Полин Ромов (Сегодня, 14:14) #
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online

жена подарила таблетки что кардинально улучшили наш се.кс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://czar.pw/a4AhEi
Регистрация: 6.02.2017
№3 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:49) #
  • -2
  •  (2)
online

Валерий, а на сборы откуда бабло?
или сборы за свой счет, как в ДЮСШ?


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 12:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сливы с хорошей скидкой у них можно пробивать


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:44) #
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online

Валерий, а как ты бы Себя повёл,ты всё жизнь не стремился к деньгам а хотел играть в футбол ,по этому из Брянска в Локо потом в Торпедо потом за Бугор...и всё потому что футбол любил больше денег и жена твоя тебя в этом поддерживала.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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