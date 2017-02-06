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Валерий Петраков: для "Томи" важно доиграть чемпионат достойно
Главный тренер "Томи" Валерий Петраков высказался о задачах в сложный с финансовой точки зрения период для команды.
"Сейчас для нас самое важное - открыть заявку, чтобы мы все-таки смогли доиграть чемпионат достойно. Все-таки доигрывать чемпионат дублем не совсем правильно, хоть какие-то укрепления нужно сделать", - заявил Петраков.
На вопрос, как настраивать команду на оставшиеся 13 туров чемпионата с учетом заявлений Акатаева, он ответил: "Ну что делать? Они взрослые люди, думаю, все понимают. Сейчас подбираем ребят недорогостоящих, которые, скорее, хотят играть в футбол, чем стремятся к деньгам".
"Будем больше уделять внимание дублирующему составу. Сейчас они были с нами на сборе, отобрали четыре-пять человек, чтобы набирались опыта. В общем, главная задача - сохранить лицо команды, доиграть чемпионат достойно и уделять больше внимания молодежи с прицелом на следующий чемпионат, чтобы они достойно играли, пусть и в первом дивизионе", - добавил он.
Также специалист заявил, что не собирается покидать команду.
"Насчет меня разговоров не ведут. Я дал слово человеку (Жвачкину) и должен доработать, не сворачивать с пути, пусть ситуация и тяжелая; все-таки Томск для меня дорог по-своему. Нужно доработать и честно выполнить свой долг", - сказал он.
ТАСС
"Сейчас для нас самое важное - открыть заявку, чтобы мы все-таки смогли доиграть чемпионат достойно. Все-таки доигрывать чемпионат дублем не совсем правильно, хоть какие-то укрепления нужно сделать", - заявил Петраков.
На вопрос, как настраивать команду на оставшиеся 13 туров чемпионата с учетом заявлений Акатаева, он ответил: "Ну что делать? Они взрослые люди, думаю, все понимают. Сейчас подбираем ребят недорогостоящих, которые, скорее, хотят играть в футбол, чем стремятся к деньгам".
"Будем больше уделять внимание дублирующему составу. Сейчас они были с нами на сборе, отобрали четыре-пять человек, чтобы набирались опыта. В общем, главная задача - сохранить лицо команды, доиграть чемпионат достойно и уделять больше внимания молодежи с прицелом на следующий чемпионат, чтобы они достойно играли, пусть и в первом дивизионе", - добавил он.
Также специалист заявил, что не собирается покидать команду.
"Насчет меня разговоров не ведут. Я дал слово человеку (Жвачкину) и должен доработать, не сворачивать с пути, пусть ситуация и тяжелая; все-таки Томск для меня дорог по-своему. Нужно доработать и честно выполнить свой долг", - сказал он.
ТАСС
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