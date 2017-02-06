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Евгений Муравьев: первый матч "Динамо" на стадионе может пройти в сезоне-2018/19

Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о возможности первого матча на новом стадионе в Петровском парке.

"В данном случае все будет зависеть от сроков сдачи не только стадиона, а от всего проекта "ВТБ Арена парк". Вероятно, первый матч "Динамо" на стадионе может пройти в сезоне-2018/19", - цитирует Муравьева ТАСС.

Ввод динамовского стадиона в эксплуатацию запланирован на весну 2018 года.
Теги: Муравьев Динамо
Сегодня, 12:47
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№5 Написал: Полин Ромов (Сегодня, 14:14) #
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online

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Регистрация: 6.02.2017
№4 Написал: FCD 1923 Истра (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Игорь Казьмин
Сроки переносятся как на Крестовском

Ну ты куй с пальцем сравнил.
Регистрация: 19.10.2008
№3 Написал: Campos Москва (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Они же в грудь себя били, что откроют Арену на ДР Яшина осенью 2017.
Регистрация: 26.12.2008
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Игорь Казьмин
Сроки переносятся как на Крестовском,та же формула отмыва денег.

даже близко не та же.сортир-арену строили на бюджетное бабло.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:54) #
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online

Сроки переносятся как на Крестовском,та же формула отмыва денег и коррупция как везде в России.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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