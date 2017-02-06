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Евгений Муравьев: первый матч "Динамо" на стадионе может пройти в сезоне-2018/19
Генеральный директор "Динамо" Евгений Муравьев рассказал о возможности первого матча на новом стадионе в Петровском парке.
"В данном случае все будет зависеть от сроков сдачи не только стадиона, а от всего проекта "ВТБ Арена парк". Вероятно, первый матч "Динамо" на стадионе может пройти в сезоне-2018/19", - цитирует Муравьева ТАСС.
Ввод динамовского стадиона в эксплуатацию запланирован на весну 2018 года.
"В данном случае все будет зависеть от сроков сдачи не только стадиона, а от всего проекта "ВТБ Арена парк". Вероятно, первый матч "Динамо" на стадионе может пройти в сезоне-2018/19", - цитирует Муравьева ТАСС.
Ввод динамовского стадиона в эксплуатацию запланирован на весну 2018 года.
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