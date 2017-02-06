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Владимир Абрамов: хорошо, что выиграл Камерун – это такая африканская Бразилия
Известный футбольный агент Владимир Абрамов рассказал, почему болел за сборную Камеруна на Кубке Африки.
"Ничего не хочу сказать плохого про египетский футбол, но я болел за Камерун. Не потому, что когда-то Валерия Кузьмича Непомнящего направил туда на работу, просто Камерун – это страна с выдающимися футболистами мирового класса. И это очень здорово для Кубка Конфедераций, что на него поедет Камерун, а не Египет. Я, например, собрался всей семьей ехать в Сочи смотреть Кубок, и для меня было очень важно, с кем будет Германия играть. Если бы прошел Египет, я скорее всего не поехал бы в Сочи.
Вообще состав участников Кубка стал вдруг не очень представительным. Не будет Бразилии, Аргентины. Приедут чилийцы - вот уж кого не ждали! Для нас было бы лучше, если бы приехала Франция, а не Португалия. От Африки ждали Гану, Нигерию, тот же Камерун. И если бы появился Египет – это было бы просто ударом для Кубка!
После победы Камеруна в Кубке Африки, спрос на его игроков в России несомненно возрастет. Африканские футболисты всегда интересовали наши клубы, почти во всех более менее денежных командах российского чемпионата в нападении, на флангах – темнокожие: быстрые, мощные, высокие. Ну как мы можем обойтись без африканских футболистов! Юрий Павлович Семин уже лет двадцать отдает им предпочтение, Гиннер - тот вообще не видит ЦСКА без темнокожих атакующих игроков. Ну как же можно без них! Европейцы такого же класса стоят в несколько раз дороже.
Африка многолика, но надо отдать должное центральной Африке – в плане адаптации они гораздо лучше, чем скажем арабы, легко осваивают иностранные языки, в том числе и русский, в большинстве своем они - христиане. А Камерун – это такая африканская Бразилия, там всеобщая любовь к футболу. Вообще мне народы бывших французских колоний очень симпатичны, а камерунцы особенно – контактные ребята, простые, откровенные. Англоговорящие – те другие, с таким англосаксонским гонором", - цитирует Абрамова "Советский спорт".
"Ничего не хочу сказать плохого про египетский футбол, но я болел за Камерун. Не потому, что когда-то Валерия Кузьмича Непомнящего направил туда на работу, просто Камерун – это страна с выдающимися футболистами мирового класса. И это очень здорово для Кубка Конфедераций, что на него поедет Камерун, а не Египет. Я, например, собрался всей семьей ехать в Сочи смотреть Кубок, и для меня было очень важно, с кем будет Германия играть. Если бы прошел Египет, я скорее всего не поехал бы в Сочи.
Вообще состав участников Кубка стал вдруг не очень представительным. Не будет Бразилии, Аргентины. Приедут чилийцы - вот уж кого не ждали! Для нас было бы лучше, если бы приехала Франция, а не Португалия. От Африки ждали Гану, Нигерию, тот же Камерун. И если бы появился Египет – это было бы просто ударом для Кубка!
После победы Камеруна в Кубке Африки, спрос на его игроков в России несомненно возрастет. Африканские футболисты всегда интересовали наши клубы, почти во всех более менее денежных командах российского чемпионата в нападении, на флангах – темнокожие: быстрые, мощные, высокие. Ну как мы можем обойтись без африканских футболистов! Юрий Павлович Семин уже лет двадцать отдает им предпочтение, Гиннер - тот вообще не видит ЦСКА без темнокожих атакующих игроков. Ну как же можно без них! Европейцы такого же класса стоят в несколько раз дороже.
Африка многолика, но надо отдать должное центральной Африке – в плане адаптации они гораздо лучше, чем скажем арабы, легко осваивают иностранные языки, в том числе и русский, в большинстве своем они - христиане. А Камерун – это такая африканская Бразилия, там всеобщая любовь к футболу. Вообще мне народы бывших французских колоний очень симпатичны, а камерунцы особенно – контактные ребята, простые, откровенные. Англоговорящие – те другие, с таким англосаксонским гонором", - цитирует Абрамова "Советский спорт".
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