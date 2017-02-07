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Роман Зозуля принял решение остаться в "Бетисе"

Украинский нападающий Роман Зозуля останется в "Бетисе", передает телеканал "Футбол 1".

Сообщается, что на данный момент футболист склонен именно к такому решению. Уточняется также, что Зозуле еще предстоит несколько встреч, но они вряд ли повлияют на его позицию.
Теги: Зозуля Бетис
Сегодня, 12:24
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№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 12:36) #
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Болеет за:
ЦСКА
А был выбор?
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 12:35) #
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online

Долго что то думал,супер футболист...сидеть тебе на лавке.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Manowar Сто первый километр. (Сегодня, 12:26) #
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Болеет за:
«Ростов»
Бандеровская Козюля ? smile
Регистрация: 23.09.2016
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