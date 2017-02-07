Роман Зозуля принял решение остаться в "Бетисе"

Украинский нападающий Роман Зозуля останется в "Бетисе", передает телеканал "Футбол 1".



Сообщается, что на данный момент футболист склонен именно к такому решению. Уточняется также, что Зозуле еще предстоит несколько встреч, но они вряд ли повлияют на его позицию.