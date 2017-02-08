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"ПСЖ" в компенсированное время вырвал победу над "Лиллем"

В матче 24-го тура французской Лиги 1 "ПСЖ" сумел обыграть "Лилль".

Чемпионат Франции. 24 тур

"ПСЖ" - "Лилль" - 2:1

Голы: Кавани, 70, Превиль, 86, Моура, 90+2

"ПСЖ": Ареола, Орье, Максвелл, Силва, Кимпембе, Матюиди, Мотта, Дракслер, (Моура, 65) Мария, Бен-Арфа (Рабио, 61), Кавани

"Лилль": Эньяма, Коршья, Пальмьери, Берья (Биссума, 82), Баша, Сумаоро, Шека, Амаду, Эль-Гази, Бензия (Превиль, 54), Кишна (Ботяк, 71)

Предупреждения: Бензия, 30, Кимпембе, 60, Коршья, 83, Эньяма, 90+3.
Теги: ПСЖ Лилль
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