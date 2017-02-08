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Сергей Рыжиков: поедем в Мадрид на игру "Реал" - "Наполи"

Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал, что намерен посетить игру 1/8 финала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Наполи", которая пройдет 15 февраля.

"После первого сбора ездил домой на два дня. Сейчас в Мадрид поедем на "Реал" с "Наполи". Посмотрим Лигу чемпионов.

Почему не на "Барселону"? Она в Париже играет. На "Реал" билеты достать легче, лететь никуда не надо. Часик - и уже в Мадриде", - цитирует Рыжикова "Матч ТВ".
Теги: Рыжиков Рубин
Сегодня, 08:48
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