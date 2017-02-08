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Сергей Рогачев: мне говорили: "Куда ты едешь, какой "Сатурн", там людей в лес вывозят!"
Экс-форвард «Сатурна» и сборной Молдавии Сергей Рогачев прокомментировал главные мифы и слухи о подмосковной команде.
— Главный миф про «Сатурн»: люди из руководства вывезли в лес Принса Амоако и сказали: «Будешь плохо играть, в следующий раз обратно не заберем». Такое могло быть?
— У меня ощущение, что эту байку рассказывают про любого игрока «Сатурна». Я приехал до Амоако, но уже ходили слухи, что кого-то вывезли в лес. Мне говорили: «Куда ты едешь, какой "Сатурн", там людей в лес вывозят!». Люди рассказывали чуть ли не с подробностями, что там с игроками в лесу делали. Не знаю, откуда это взялось. Послушайте, за шесть лет в «Сатурне» никого в лес не вывозили, ничего даже похожего не было.
— Самый нелепый легионер, который играл в «Сатурне»?
— Они все были своеобразные, но нормальные. Хотя Барихо выходил на поле весь в украшениях, чуть ли не на ногах перстни были. Вообще бразильцы и аргентинцы держались отдельно, а русские общались в основном с русскими. С Джамбуладом Базаевым мы дружили, например. Могли бутсы друг друга приклеить к полу или завязать шнурки кому-нибудь, чтобы человек не успел вовремя на тренировку.
— Откуда взялся слух, что Николас Павлович нетрадиционной ориентации?
— Это то же самое, что и про лес. Приехал к человеку друг из Аргентины. Что, к человеку друг не может приехать? Зачем-то сразу надо придумать, что Павлович какой-то не такой. Лучше отметьте, что у парня есть друзья, которые через весь мир могут прилететь в Россию и навестить товарища. В команде эту историю вообще никак не обсуждали, она реально на пустом месте раздута.
Матч ТВ
— Главный миф про «Сатурн»: люди из руководства вывезли в лес Принса Амоако и сказали: «Будешь плохо играть, в следующий раз обратно не заберем». Такое могло быть?
— У меня ощущение, что эту байку рассказывают про любого игрока «Сатурна». Я приехал до Амоако, но уже ходили слухи, что кого-то вывезли в лес. Мне говорили: «Куда ты едешь, какой "Сатурн", там людей в лес вывозят!». Люди рассказывали чуть ли не с подробностями, что там с игроками в лесу делали. Не знаю, откуда это взялось. Послушайте, за шесть лет в «Сатурне» никого в лес не вывозили, ничего даже похожего не было.
— Самый нелепый легионер, который играл в «Сатурне»?
— Они все были своеобразные, но нормальные. Хотя Барихо выходил на поле весь в украшениях, чуть ли не на ногах перстни были. Вообще бразильцы и аргентинцы держались отдельно, а русские общались в основном с русскими. С Джамбуладом Базаевым мы дружили, например. Могли бутсы друг друга приклеить к полу или завязать шнурки кому-нибудь, чтобы человек не успел вовремя на тренировку.
— Откуда взялся слух, что Николас Павлович нетрадиционной ориентации?
— Это то же самое, что и про лес. Приехал к человеку друг из Аргентины. Что, к человеку друг не может приехать? Зачем-то сразу надо придумать, что Павлович какой-то не такой. Лучше отметьте, что у парня есть друзья, которые через весь мир могут прилететь в Россию и навестить товарища. В команде эту историю вообще никак не обсуждали, она реально на пустом месте раздута.
Матч ТВ
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