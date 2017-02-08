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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Николас Ломбертс: с русскими непросто вести переговоры
Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал о сложностях своего перехода в "Андерлехт".
"С русскими непросто вести переговоры. Кто-то называет одну цену, кто-то другую. Вопрос с их стороны обсуждают чуть ли не 17 человек.
С "Андерлехтом" у меня был прямой контакт - без агентов или посредников. Если бы "Андерлехт" сразу сделал предложение, то все могло получиться. Но они ждали до последнего. Потом "Зенит" продал Гарая, и было поздно. Но я никого ни в чем не виню", - цитирует Ломбертса Voetbal Belgie.
"С русскими непросто вести переговоры. Кто-то называет одну цену, кто-то другую. Вопрос с их стороны обсуждают чуть ли не 17 человек.
С "Андерлехтом" у меня был прямой контакт - без агентов или посредников. Если бы "Андерлехт" сразу сделал предложение, то все могло получиться. Но они ждали до последнего. Потом "Зенит" продал Гарая, и было поздно. Но я никого ни в чем не виню", - цитирует Ломбертса Voetbal Belgie.
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