Николас Ломбертс: с русскими непросто вести переговоры

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал о сложностях своего перехода в "Андерлехт".



"С русскими непросто вести переговоры. Кто-то называет одну цену, кто-то другую. Вопрос с их стороны обсуждают чуть ли не 17 человек.



С "Андерлехтом" у меня был прямой контакт - без агентов или посредников. Если бы "Андерлехт" сразу сделал предложение, то все могло получиться. Но они ждали до последнего. Потом "Зенит" продал Гарая, и было поздно. Но я никого ни в чем не виню", - цитирует Ломбертса Voetbal Belgie.