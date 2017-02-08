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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Александр Кержаков: Месси или Аршавин? Аршавин!
Нападающий "Зенита" Александр Кержаков ответил на несколько блиц-вопросов.
- Месси или Роналду?
- Месси.
- Месси или Аршавин?
- Аршавин!
- Виллаш-Боаш или Спаллетти?
- Спаллетти.
- Спаллетти или Петржела?
- Петржела.
- Ленинград или Санкт-Петербург?
- Ленинград.
- "Оп, давай-давай!" или гимн Лиги чемпионов?
- "Оп, давай-давай!".
- Юрий Лодыгин или Михаил Кержаков?
- Что за глупые вопросы. Конечно, Кержаков, — цитирует форварда сине-бело-голубых "Чемпионат".
- Месси или Роналду?
- Месси.
- Месси или Аршавин?
- Аршавин!
- Виллаш-Боаш или Спаллетти?
- Спаллетти.
- Спаллетти или Петржела?
- Петржела.
- Ленинград или Санкт-Петербург?
- Ленинград.
- "Оп, давай-давай!" или гимн Лиги чемпионов?
- "Оп, давай-давай!".
- Юрий Лодыгин или Михаил Кержаков?
- Что за глупые вопросы. Конечно, Кержаков, — цитирует форварда сине-бело-голубых "Чемпионат".
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