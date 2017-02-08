Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Александр Кержаков: Месси или Аршавин? Аршавин!

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков ответил на несколько блиц-вопросов.

- Месси или Роналду?

- Месси.

- Месси или Аршавин?

- Аршавин!

- Виллаш-Боаш или Спаллетти?

- Спаллетти.

- Спаллетти или Петржела?

- Петржела.

- Ленинград или Санкт-Петербург?

- Ленинград.

- "Оп, давай-давай!" или гимн Лиги чемпионов?

- "Оп, давай-давай!".

- Юрий Лодыгин или Михаил Кержаков?

- Что за глупые вопросы. Конечно, Кержаков, — цитирует форварда сине-бело-голубых "Чемпионат".
Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 16:37
Напечатать
3
(3)
№3 Написал: golden Axe (Сегодня, 17:40) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
по воробьям или по стеклам? joy
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 17:34) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кирпичный завод или дырка в кармане?
Молло или Кокоша?
Цыган или еврей?
Мешок или бомж?
Регистрация: 30.08.2009
№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 17:27) #
  • -3
  •  (5)
online

быдло-блиц
Регистрация: 7.12.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.