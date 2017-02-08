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Эрнанес подтвердил, что покидает Италию

Полузащитник "Ювентуса" Эрнанес подтвердил, что покидает Италию. Футболист продолжит карьеру в Китае.

"Этот место привлекло меня в Италию. Теперь, когда я уезжаю, это место станет последним, что я увижу", – написал игрок.

Эрнанес подтвердил, что покидает Италию
Теги: Ювентус
Сегодня, 20:27
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