Полузащитник "Ювентуса" Эрнанес подтвердил, что покидает Италию. Футболист продолжит карьеру в Китае."Этот место привлекло меня в Италию. Теперь, когда я уезжаю, это место станет последним, что я увижу", – написал игрок.