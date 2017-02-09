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Игорь Чугайнов: Миранчук в "Локомотиве" ничего сверхъестественного не сделал

Бывший защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов высказал мнение по поводу возможного ухода хавбека железнодорожников Алексея Миранчук в другой клуб.

- Возможно, тут замешаны финансы, и футболист не принадлежит сам себе. Всегда хочется, чтобы в выигрыше остался футболист. На мой взгляд, Алексей в "Локомотиве" ничего сверхъестественного не сделал. Да, был незабываемый гол в финале Кубка России. Вот только в прошлом году яркой игры от Миранчука не увидели. Яркая вспышка присуща многим молодым ребятам. Нужно только поддерживать этот уровень.

Просто он еще не стал мужиком, который выходит на каждый матч и не опускается ниже определенной планки. Вот и все. К сожалению, много случаев с молодыми, когда пресса начинает выдавать огромные авансы за один-два успешных матча. У футболистов происходит неправильная самооценка, уже думают, что все удалось. Но жизнь такая штука, что ставит на свое место достаточно быстро.

– Большие деньги развращают?

– Все индивидуально. Но как можно винить парня, если ему столько дают? Клубы должны сами принимать решения, ограничивая уровень зарплат.

– Видите его в "Рубине"?

– Не думаю, что это правильный выбор. В Казани есть ребята посильнее Алексея на его позиции.

– Где бы ему было комфортно?

– В ЦСКА, где делается ставка на молодых ребят.

– Семин наигрывал Миранчука в стартовом составе в контрольных матчах. Тренер оказался заложником ситуации, когда неясно, уйдет игрок или нет?

– В первую очередь нужно расставить точки над i. Хорошо, сейчас Миранчук уйдет, и что? Получается, что Юрий Палыч зря его ставил в состав, когда мог бы задействовать других футболистов, - цитирует Чугайнова "СЭ".
Теги: Миранчук Локомотив Чугайнов
Сегодня, 07:15
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№1 Написал: Бриг (Сегодня, 07:37) #
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Болеет за:
«Краснодар»
По делу всё Чугайнов сказал...
Регистрация: 21.11.2016
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