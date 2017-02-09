Александр Мирзоян: с уходом Чанова отечественный футбол понес большую утрату

Виктор Чанов оставил большой вклад во вратарском искусстве, и с его смертью отечественный футбол понес большую утрату, заявил советник президента РФС, президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян."Я приношу свои соболезнования. Я считаю, что наш отечественный футбол понес большую утрату. Не российский, не украинский, а именно отечественный футбол, - сказал Мирзоян. – Что касается помощи (от комитета ветеранов РФС), то Виктор является гражданином Украины, и есть определенные законодательства, поэтому мы не можем этого сделать. Но в любом случае мы будем что-то думать, общаться со Славой".