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Сборная России упала на 61-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 61-ю строчку в рейтинге, составленном Международной федерации футбола. Российская команда тем самым обновила личный антирекорд, упав с 56-ой позиции.

Рейтинг ФИФА на 8 февраля:

1 (1). Аргентина — 1635 очков,

2 (2). Бразилия — 1529,

3 (3). Германия — 1433,

4 (4). Чили — 1386,

5 (5). Бельгия — 1371,

6 (7). Франция — 1313,

7 (6). Колумбия — 1304,

8 (8). Португалия — 1240,

9 (9). Уругвай — 1195,

10 (10). Испания — 1168…

61 (56). Россия — 592.
Теги: Сборная России
Сегодня, 12:53
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(3)
№10 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 15:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Не надо переживать , с такой сборной - всё ещё впереди !!!...
Регистрация: 10.01.2014
№9 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 15:08) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: СМЭУ
Верховный правитель, министры, чиновники опять найдут этому оправдание. Скажут- это заговор против России, по аналогии как и с допингом во всем нашем спорте.


Так Они и оправдываются, что в биатлоне ЧМ забирают по заговору, на ОИ легкоатлетов не пустили тоже- заговор.
Регистрация: 21.01.2016
№8 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 14:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
А чё Мудко не кричит :"Перемогаааааааааа!"Небось Порошенко приказал соотечественнику гадить России по-полной?
Регистрация: 2.04.2012
№7 Написал: safonas (Сегодня, 14:10) #
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  •  (2)

верной дорогой идем...


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№6 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 13:48) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Да дожились, а когда то были чемпионами Европы, ОИ.
Регистрация: 25.10.2016
№5 Написал: Sura73 Ульяновск (Сегодня, 13:48) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Норм...перед домашнем ЧМ. Самое то
Регистрация: 29.10.2013
№4 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 13:27) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
узбекистан и юар все ближе


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№3 Написал: СМЭУ СССР (Сегодня, 13:11) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Верховный правитель, министры, чиновники опять найдут этому оправдание. Скажут- это заговор против России, по аналогии как и с допингом во всем нашем спорте.
Регистрация: 31.07.2015
№2 Написал: ТАНЯ ГАЙКА Выборг (Сегодня, 12:59) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Находится на том месте,на каком и должна.
Регистрация: 15.06.2016
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 12:57) #
  • +13
  •  (15)
online

К весне нас в таблице будут окружать государства, о существовании которых даже не подозревали...((
Регистрация: 28.12.2015
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