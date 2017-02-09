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Сборная России упала на 61-е место в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на 61-ю строчку в рейтинге, составленном Международной федерации футбола. Российская команда тем самым обновила личный антирекорд, упав с 56-ой позиции.
Рейтинг ФИФА на 8 февраля:
1 (1). Аргентина — 1635 очков,
2 (2). Бразилия — 1529,
3 (3). Германия — 1433,
4 (4). Чили — 1386,
5 (5). Бельгия — 1371,
6 (7). Франция — 1313,
7 (6). Колумбия — 1304,
8 (8). Португалия — 1240,
9 (9). Уругвай — 1195,
10 (10). Испания — 1168…
61 (56). Россия — 592.
Рейтинг ФИФА на 8 февраля:
1 (1). Аргентина — 1635 очков,
2 (2). Бразилия — 1529,
3 (3). Германия — 1433,
4 (4). Чили — 1386,
5 (5). Бельгия — 1371,
6 (7). Франция — 1313,
7 (6). Колумбия — 1304,
8 (8). Португалия — 1240,
9 (9). Уругвай — 1195,
10 (10). Испания — 1168…
61 (56). Россия — 592.
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