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Валерий Петраков: надеемся, сможем начать заявлять игроков после 20-го февраля

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков рассказал о подготовке команды к весенней части сезона.

— Финансовая ситуация проясняется. Пообещали после 16 февраля погасить задолженности по зарплате. Не думаю, что сразу успеем расплатиться со всеми. Поэтому хорошо, если сможем начать заявлять игроков после 20-х чисел. Рассчитываем, что каких-то новичков подписать удастся.

Хотим 15 февраля полететь в Турцию на две недели. Практически все футболисты, участвующие в первом сборе, продолжат подготовку с нами.

— Это касается игроков "Зенита-2" Саламатова и Костина?

— Неплохие ребята, но особо себя не проявили. У нас есть такие же молодые футболисты, и, конечно, больше надеемся на них. Думаю, Саламатов и Костин с нами в Турцию не полетят.

– Риера продолжит работу с командой?

– Да, он полетит на сбор. Рассчитываем на него, – цитирует Петракова "СЭ".
Теги: Петраков Томь
Сегодня, 09:27
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