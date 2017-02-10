Юрген Клопп: Клаван из-за болезни потерял в весе, но сегодня он будет в строю

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о состоянии здоровья своих футболистов в преддверии матча 25-го тура АПЛ с "Тоттенхэм Хотспур", который состоится 11 февраля.



"Пока не уверен на 100%, сможет ли сегодня тренироваться Ловрен, но это возможно. В ближайшее время узнаем. В течение двух дней отсутствовал Лаллана, у него небольшие проблемы с ахиллом. Мы надеемся, что он примет участие в занятии.



Были реальные проблемы у Клавана. Из-за бактериальной инфекции он потерял немного веса. Сегодня он вернётся к тренировкам", — цитирует Клоппа Mirror.