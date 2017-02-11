Неймар обогнал Роналдиньо по числу голов за "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Неймар забил свой 95-й гол за каталонцев. Это произошло в матче 22-го тура чемпионата Испании с "Алавесом".



Таким образом, 25-летний бразилец по числу забитых голов обошел своего соотечественника Роналдиньо, который с 2003 по 2008 год выступал за испанский клуб.