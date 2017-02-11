Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
18:28
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (6)
Сергей Веденеев: Лодыгин допустит одну-две ошибки, и место в воротах "Зенита" займёт Лунёв (6)
14:43
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (7)
Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа (7)
12:31
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
Игорь Лебеденко: сейчас в стране с населением в 150 миллионов человек почти нет молодых игроков (2)
У Алеиша Видаля подозрение на перелом голеностопа
Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль в концовке матча с "Алавесом" (6:0) получил серьезную травму.
Похоже на то, что у футболиста перелом голеностопа. Видаль покинул поле и не смог доиграть матч. Подробности и сроки футболиста станут известны позже.
Источник
Похоже на то, что у футболиста перелом голеностопа. Видаль покинул поле и не смог доиграть матч. Подробности и сроки футболиста станут известны позже.
Источник
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.