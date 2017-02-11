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У Алеиша Видаля подозрение на перелом голеностопа

Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль в концовке матча с "Алавесом" (6:0) получил серьезную травму.

Похоже на то, что у футболиста перелом голеностопа. Видаль покинул поле и не смог доиграть матч. Подробности и сроки футболиста станут известны позже.

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Теги: Видаль Барселона
Сегодня, 21:24
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