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Мануэль Пеллегрини: меня не беспокоит поражение от киевского "Динамо"
Главный тренер "Хэбей Чайна Фортун" Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в товарищеском матче со счётом 0:5.
"Это было абсолютно ожидаемое поражение. Во-первых, потому что "Динамо" — это команда из Лиги чемпионов и у нее сезон продолжается, просто есть зимняя пауза. Мы команда, которая готовится к началу сезона и имеет тренировки дважды в день. Мы выставили экспериментальный состав, потому что некоторые игроки требовали игрового времени. Поэтому это поражение меня не беспокоит", — цитирует Пеллегрини Malaga Hoy.
"Это было абсолютно ожидаемое поражение. Во-первых, потому что "Динамо" — это команда из Лиги чемпионов и у нее сезон продолжается, просто есть зимняя пауза. Мы команда, которая готовится к началу сезона и имеет тренировки дважды в день. Мы выставили экспериментальный состав, потому что некоторые игроки требовали игрового времени. Поэтому это поражение меня не беспокоит", — цитирует Пеллегрини Malaga Hoy.
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