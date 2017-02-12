Мануэль Пеллегрини: меня не беспокоит поражение от киевского "Динамо"

Главный тренер "Хэбей Чайна Фортун" Мануэль Пеллегрини прокомментировал поражение от киевского "Динамо" в товарищеском матче со счётом 0:5.



"Это было абсолютно ожидаемое поражение. Во-первых, потому что "Динамо" — это команда из Лиги чемпионов и у нее сезон продолжается, просто есть зимняя пауза. Мы команда, которая готовится к началу сезона и имеет тренировки дважды в день. Мы выставили экспериментальный состав, потому что некоторые игроки требовали игрового времени. Поэтому это поражение меня не беспокоит", — цитирует Пеллегрини Malaga Hoy.