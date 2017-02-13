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Роналдиньо: Габриэль Жезус может стать лучшим футболистом мира

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Милана" Роналдиньо считает, что 19-летний бразилец Габриэль Жезус может стать лучшим футболистом мира.

"Сейчас лучшим футболистом является Месси. Раньше я говорил, что следующим обладателем этого звания станет Неймар, но и Габриэль Жезус обладает потенциалом для этого. Смотришь на его игру и видишь, что он хочет лишь играть и демонстрировать свои игровые качества, - сказал Роналдиньо.

Sportbox
Теги: Роналдиньо
Сегодня, 12:38
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