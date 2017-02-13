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12:59
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (23)
Николас Ломбертс: в Бельгии если моя жена захочет погулять одна, то 80%, что на нее нападут или изнасилуют (23)
11:27
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
Николас Ломбертс: помню в Бельгии, когда белый игрок касался мяча, трибуны начинали ухать и кидать бананы (3)
01:40
Кристиана станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе" (1)
Кристиана станет самой высокооплачиваемой футболисткой мира, если перейдет в китайский "Чаньчунь Жуйе" (1)
Вчера 23:52
Пол Клемент: мы заслужили победу над "Лестером"
Пол Клемент: мы заслужили победу над "Лестером"
Игорь Акинфеев приступил к тренировкам на поле (фото)
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев полностью восстановился после травмы и приступил к тренировкам на поле. Об этом сообщил официальный Твиттер армейского клуба.
Напомним, Акинфеев пропустил предыдущие сборы в Кампоаморе из-за плановой комплексной терапии коленного сустава.
Напомним, Акинфеев пропустил предыдущие сборы в Кампоаморе из-за плановой комплексной терапии коленного сустава.
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