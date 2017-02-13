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Игорь Акинфеев приступил к тренировкам на поле (фото)

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев полностью восстановился после травмы и приступил к тренировкам на поле. Об этом сообщил официальный Твиттер армейского клуба.

Напомним, Акинфеев пропустил предыдущие сборы в Кампоаморе из-за плановой комплексной терапии коленного сустава.

Теги: Акинфеев ЦСКА
Сегодня, 14:50
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№2 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:00) #
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Какое счастье, НЕ ДЕЛАЙТЕ ИЗ НЕГО СУПЕР ВРАТАРЯ, сколько он выручил ещё больше он не выручил. Вратарь должен свои мячи брать и выручать как сможет, а в команде из него сделали как в ГОЛЛИВУДЕ-НЕПРИКАСАЕМЫЙ.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
№1 Написал: Motivation (Сегодня, 14:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
То есть, на нашесте? Ты кукарекни погромче!)


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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