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Максим Григорьев отправился на сбор с "Оренбургом"

Полузащитник Максим Григорьев отправился с "Оренбургом" на сбор, который пройдет в Белеке, информирует "Советский спорт".

Сообщается, что в ближайшее время "Оренбруг" объявит о переходе Григорьева из "Ростова" на правах аренды до конца сезона.
Теги: Григорьев Оренбург
Сегодня, 11:47
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№1 Написал: Motivation (Сегодня, 13:14) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Оренбруг" и его город-побратим Охреньбург smile


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Чтоб за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
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