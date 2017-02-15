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Олег Яровинский: с Жамалетдиновым подписан долгосрочный контракт

Начальник селекционного отдела ЦСКА Олег Яровинский рассказал о продлении соглашения с нападающим Тимуром Жамалетдиновым.

"Да, переподписали контракт с Жамалетдиновым. Обычно о сроках мы не говорим. Поэтому скажу лишь, что это долгосрочное соглашение", - цитирует Яровинского "Чемпионат".
Теги: Яровинский ЦСКА Жамалетдинов
Сегодня, 12:29
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