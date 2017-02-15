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"Терек" завтра сыграет против "Удинезе"

В четверг "Терек" в Италии проведет контрольный матч против "Удинезе". Игра начнётся в 17:00 по московскому времени, сообщает официальный сайт грозненского клуба.

В текущем сезоне rлуб из Удине располагается на 12 месте в турнирной таблице Серии А.
Теги: Терек Удинезе
Сегодня, 12:47
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