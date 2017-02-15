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Переговоры "Челси" и Косты о новом контракте находятся в продвинутой стадии

"Челси" ведёт переговоры о продлении контракта с нападающим Диего Костой.

Переговоры находятся в продвинутой стадии, но все условия договора пока не согласованы, сообщает Sky Sports.
Теги: Челси Коста
Сегодня, 18:10
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