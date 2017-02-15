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Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в преддверии матча Лиги Европы с "Краснодаром" поделился мнением о новом стадионе "быков".

- Какие у вас впечатления от нового стадиона "Краснодара"?

- Что касается стадиона, это прекрасный стадион. Надеюсь, что в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт.

- У вас в команде есть Мусса Соу, который забивает через себя. Чем вы его кормите?

- Честно говоря, мы его ничем не кормим. Никаких специальных упражнений на тренировках нет. Это его персональные умения.

Rusfootball.info
Теги: Адвокат Фенербахче Краснодар
Сегодня, 18:44
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№1 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 18:54) #
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а чем ему аэропорт не угодил
Регистрация: 6.02.2017
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