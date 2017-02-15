Дик Адвокат: надеюсь, в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в преддверии матча Лиги Европы с "Краснодаром" поделился мнением о новом стадионе "быков".



- Какие у вас впечатления от нового стадиона "Краснодара"?



- Что касается стадиона, это прекрасный стадион. Надеюсь, что в городе, где построили такой прекрасный стадион, смогут построить и аэропорт.



- У вас в команде есть Мусса Соу, который забивает через себя. Чем вы его кормите?



- Честно говоря, мы его ничем не кормим. Никаких специальных упражнений на тренировках нет. Это его персональные умения.



Rusfootball.info