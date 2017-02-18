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Юрий Семин: чемпионат Китая - это давно не экзотика, а успешная лига

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказал мнение о китайском футболе.

— Как и было запланировано, в субботу проведем два матча. Все ребята получат игровую практику. Это особенно важно на третьем сборе.

— Плюс к этому узнаем что-то новое о китайском футболе. Все же он для многих остается экзотикой.

— На матчи чемпионата страны ходят по 40 — 50 тысяч зрителей. Так что это давно не экзотика, а успешная лига, заметное явление для мирового футбола. Помню время, когда о китайском футболе были отклики: общая культура так себе, зато функциональная подготовка на уровне.

Наш российский тренер Борис Игнатьев, работавший в Китае, делился: команды при подготовке делают упор на "физику", постоянно проводятся различные тесты. Атлеты! Но, возможно, не хватало знаний, традиций.

Спустя время в китайском футболе появились большие возможности: приглашаются известные тренеры и футболисты со всего мира. Совсем иной стала картина по технико-тактической части. Качество футбола выросло. Думаю, китайцы и дальше будут прибавлять, - цитирует Семина официальный сайт "Локо".

Железнодорожники сыграют против "Бэйцзин Гоань" сегодня в 17:00 (мск), а в 19:00 москвичей ждет встреча с "Хэбэй Чайна Фортун".
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 16:53
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