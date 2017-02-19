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Крис Смоллинг: очень хочу, чтобы Ибрагимович остался в "Манчестер Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг выразил надежду, что нападающий Златан Ибрагимович останется в команде после завершения нынешнего сезона.
"Очень хочу, чтобы Ибрагимович остался в "Манчестер Юнайтед". Все понимают, насколько он значим для команды и как много мячей забивает. Если мы сможем сохранить его, все футболисты будут очень рады. Не имею представления, сколько Златан еще планирует выступать, но не думаю, что возраст является для него основным фактором", - цитирует Смоллинга Mirror.
"Очень хочу, чтобы Ибрагимович остался в "Манчестер Юнайтед". Все понимают, насколько он значим для команды и как много мячей забивает. Если мы сможем сохранить его, все футболисты будут очень рады. Не имею представления, сколько Златан еще планирует выступать, но не думаю, что возраст является для него основным фактором", - цитирует Смоллинга Mirror.
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