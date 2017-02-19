Фран Эскриба: победа с психологической точки зрения была нам нужна

Главный тренер "Вильярреала" Фран Эскриба дал оценку победе команды в матче против "Реал Сосьедад" (1:0) в двадцать третьем туре испанской Примеры.



"Победа с психологической точки зрения была нам нужна. Мы проиграли в еврокубке, но знали, что у нас хорошие позиции в чемпионате. И подтвердили это сегодня. В первом тайме соперник хорошо атаковал, но не создавал голевых моментов", - приводит его слова AS.