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Фран Эскриба: победа с психологической точки зрения была нам нужна
Главный тренер "Вильярреала" Фран Эскриба дал оценку победе команды в матче против "Реал Сосьедад" (1:0) в двадцать третьем туре испанской Примеры.
"Победа с психологической точки зрения была нам нужна. Мы проиграли в еврокубке, но знали, что у нас хорошие позиции в чемпионате. И подтвердили это сегодня. В первом тайме соперник хорошо атаковал, но не создавал голевых моментов", - приводит его слова AS.
"Победа с психологической точки зрения была нам нужна. Мы проиграли в еврокубке, но знали, что у нас хорошие позиции в чемпионате. И подтвердили это сегодня. В первом тайме соперник хорошо атаковал, но не создавал голевых моментов", - приводит его слова AS.
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