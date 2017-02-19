Маурисио Почеттино: мы - одна команда, неважно, кто выходит в основном составе

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино прокомментировал победу над "Фулхэмом" (3:0) в 1/8 финала Кубка Англии.



"Я очень рад, мы хорошо начали матч. Мы показали наш настрой и то, что мы хотели пройти в следующий раунд. Мы должны были восстановиться после двух поражений. Нам надо вернуть уверенность в себе. Мы - одна команда, неважно, кто выходит в основном составе", - цитирует Почеттино ВВС.