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Дмитрий Хомич продлил контракт с "Амкаром" на два года

Вратарь "Амкара" Дмитрий Хомич продлил контракт с клубом на два года, информирует пресс-служба пермяков. Новый договор рассчитан до конца сезона-2018/19.

"Я продлеваю свой контракт с "Амкаром" уже в третий раз, и вновь делаю это с радостью. Не буду скрывать, я соскучился по игре, и хочу поблагодарить руководство "Амкара" за оказанное мне доверие.

Всегда очень радовался за Сашу Селихова и, как мог, помогал ему, но у меня есть и собственные амбиции. И я очень надеюсь, что мне удастся показать ту игру, которую от меня ждут одноклубники, тренеры и болельщики", - рассказал Хомич.
Теги: Амкар Хомич
Сегодня, 09:45
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