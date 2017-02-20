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Денис Маслов: пришло время Хомичу быть первым номером

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов прокомментировал продление контракта с вратарем Дмитрием Хомичем. Новое соглашение действует до конца сезона-2018/19.

"Дмитрий заслуживает самых добрых слов и как спортсмен, и как человек. Опытнейший вратарь был вынужден оставаться на скамейке запасных, поскольку выше всяких похвал играл Александр Селихов, и в этот непростой для себя момент Дмитрий проявил себя с самой лучшей стороны. Он прекрасно тренировался, всегда поддерживал Александра, и вообще не словами, а ежедневным трудом доказывал, что интересы команды у него на первом месте.

Мы всегда знали, что Дмитрий готов стать первым номером "Амкара", и вот сейчас время Хомича пришло. Мы легко договорились с ним об условиях нового контракта, и немалую роль при этом сыграло то доверие коллектива, которое он чувствует.

Думаю, у него были и другие варианты, но наше предложение было подкреплено еще и особыми человеческими отношениями, которые существуют в "Амкаре". И на примере Хомича я еще раз убедился, что даже в наше прагматичное время люди это ценят", - цитирует Маслова официальный сайт "Амкара".
Теги: Амкар Хомич
Сегодня, 10:57
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№1 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 11:22) #
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Давно надо было.Хороший вратарь,который также и Джанаев потерял себя после Спартака.Да была Алания,где он и когода то начинал.Но Алания расформировалась.Надеюсь,как и Джанаев найдет себя снова.
Регистрация: 23.09.2016
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