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Виктор Гончаренко: Акинфеев будет играть в следующем матче
Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с норвежским "Сарпсборгом".
— Мы не очень хорошо начали игру. Нам ещё предстоит много тренироваться. Но после того, как мы втягиваемся в игру, повышается ритм, начинаем быстрее работать с мячом. Было приятно смотреть, как мы атакуем. В то же время, и переходы в оборону, и защита в целом находятся на хорошем уровне.
— Что с Аароном Оланаре?
— Он мог бы ещё перед игрой нам сказать, что на разминке почувствовал дискомфорт. Тогда мы бы могли его вообще не выпускать. Но ничего страшного, думаю, нет.
— Вернулись Витиньо и Зоран Тошич. Приятный момент?
— Конечно. Мы недалеки от возобновления чемпионата, и чем больше игроков в строю, тем лучше. В следующем матче будет играть и Игорь Акинфеев.
ПФК ЦСКА
— Мы не очень хорошо начали игру. Нам ещё предстоит много тренироваться. Но после того, как мы втягиваемся в игру, повышается ритм, начинаем быстрее работать с мячом. Было приятно смотреть, как мы атакуем. В то же время, и переходы в оборону, и защита в целом находятся на хорошем уровне.
— Что с Аароном Оланаре?
— Он мог бы ещё перед игрой нам сказать, что на разминке почувствовал дискомфорт. Тогда мы бы могли его вообще не выпускать. Но ничего страшного, думаю, нет.
— Вернулись Витиньо и Зоран Тошич. Приятный момент?
— Конечно. Мы недалеки от возобновления чемпионата, и чем больше игроков в строю, тем лучше. В следующем матче будет играть и Игорь Акинфеев.
ПФК ЦСКА
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