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Виктор Гончаренко: Акинфеев будет играть в следующем матче

Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча с норвежским "Сарпсборгом".

— Мы не очень хорошо начали игру. Нам ещё предстоит много тренироваться. Но после того, как мы втягиваемся в игру, повышается ритм, начинаем быстрее работать с мячом. Было приятно смотреть, как мы атакуем. В то же время, и переходы в оборону, и защита в целом находятся на хорошем уровне.

— Что с Аароном Оланаре?

— Он мог бы ещё перед игрой нам сказать, что на разминке почувствовал дискомфорт. Тогда мы бы могли его вообще не выпускать. Но ничего страшного, думаю, нет.

— Вернулись Витиньо и Зоран Тошич. Приятный момент?

— Конечно. Мы недалеки от возобновления чемпионата, и чем больше игроков в строю, тем лучше. В следующем матче будет играть и Игорь Акинфеев.

ПФК ЦСКА
Теги: Акинфеев ЦСКА Гончаренко
Сегодня, 11:45
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№1 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 11:50) #
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Ну и хорошо. Акинфеев это полкоманды. Чемпионский сейв имени Игоря Владимировича, так же как и его сейв в матче со шведами, навсегда вошлил в историю отечественного футбола и продлили тренерскую карьеру Слуцкого на целый сезон.
Регистрация: 7.03.2016
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