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Дмитрий Селюк: хоть я и агент Бассогога, но "Локомотиву" повезло, что он перешел не к ним (5)
Источник: "Спартак" отказался от идеи приобретения Георгия Тигиева
"Спартак" отказался от приобретения 21-летнего защитника махачкалинского "Анжи" Георгия Тигиева, информирует ТАСС.
"Тренерский штаб "Спартака" посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде", - сообщил знакомый с ситуацией источник.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" готов выкупить трансфер футболиста. Сумма отступных в контракте игрока махачкалинской команды составляет €1 млн.
"Тренерский штаб "Спартака" посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде", - сообщил знакомый с ситуацией источник.
Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" готов выкупить трансфер футболиста. Сумма отступных в контракте игрока махачкалинской команды составляет €1 млн.
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