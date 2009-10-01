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Источник: "Спартак" отказался от идеи приобретения Георгия Тигиева

"Спартак" отказался от приобретения 21-летнего защитника махачкалинского "Анжи" Георгия Тигиева, информирует ТАСС.

"Тренерский штаб "Спартака" посчитал, что на данном этапе Тигиев не нужен команде", - сообщил знакомый с ситуацией источник.

Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" готов выкупить трансфер футболиста. Сумма отступных в контракте игрока махачкалинской команды составляет €1 млн.
Теги: Спартак Тигиев
Сегодня, 13:59
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6
(3)
№6 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:17) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
или Каррера решил

что надо всё-таки брать..
Регистрация: 14.12.2011
№5 Написал: GS Москва (Сегодня, 15:12) #
  • 0
  •  (0)

Цитата: Romella
ждём

Или торгуются до последнего, или Каррера решил, что грузин сможет КЗ подменять.
Маурисио для фланга тяжеловат, а в каком виде Макеев и Кутин после травм, непонятно.
Регистрация: 22.09.2009
№4 Написал: anonymous (Сегодня, 15:10) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: tfu
А Болельщики уже называли его лучшим оборонительным игроком лиги...

а ещё Спартак уже чемпионству 2ой месяц радуется
Регистрация: 8.01.2017
№3 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 15:08) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
ждём
Регистрация: 14.12.2011
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:51) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
А Болельщики уже называли его лучшим оборонительным игроком лиги...


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:14) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
жаль...
Регистрация: 3.11.2016
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