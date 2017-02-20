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"Спартак" из Нальчика обыграл "Шинник" в матче плей-офф Кубка ФНЛ

Нальчикский "Спартак" вырвал победу над ярославским "Шинником" в матче плей-офф Кубка ФНЛ.

Команда из Нальчика поспорит за 9-е место по итогам турнира с победителем пары "СКА-Хабаровск" - "Спартак-2".

Кубок ФНЛ. Плей-офф

"Шинник" - "Спартак-Нальчик" - 3:4

Голы: Ахъядов, 15, Нетфуллин, 28, Чхапелия, 39, 45, Низамутдинов, 60, 72, Каркаев, 85

"Шинник": Лантратов, Гоцук, Евсеев, Земсков, Мугинов, Нетфуллин, Низамутдинов, Сиротов, Султонов, Царикаев, Чистяков

"Спартак-Нальчик": Антипов, Дашаев, Ахъядов, Дроздов, Крамаренко, Кузнецов, Макоев, Мурачев, , Хамаюни, Чхапелия

Предупреждения: Соблиров, 78
Теги: Спартак Нальчик Шинник
Сегодня, 15:48
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