"Спартак" из Нальчика обыграл "Шинник" в матче плей-офф Кубка ФНЛ

Нальчикский "Спартак" вырвал победу над ярославским "Шинником" в матче плей-офф Кубка ФНЛ.



Команда из Нальчика поспорит за 9-е место по итогам турнира с победителем пары "СКА-Хабаровск" - "Спартак-2".



Кубок ФНЛ. Плей-офф



"Шинник" - "Спартак-Нальчик" - 3:4



Голы: Ахъядов, 15, Нетфуллин, 28, Чхапелия, 39, 45, Низамутдинов, 60, 72, Каркаев, 85



"Шинник": Лантратов, Гоцук, Евсеев, Земсков, Мугинов, Нетфуллин, Низамутдинов, Сиротов, Султонов, Царикаев, Чистяков



"Спартак-Нальчик": Антипов, Дашаев, Ахъядов, Дроздов, Крамаренко, Кузнецов, Макоев, Мурачев, , Хамаюни, Чхапелия



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