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"Спартак" из Нальчика обыграл "Шинник" в матче плей-офф Кубка ФНЛ
Нальчикский "Спартак" вырвал победу над ярославским "Шинником" в матче плей-офф Кубка ФНЛ.
Команда из Нальчика поспорит за 9-е место по итогам турнира с победителем пары "СКА-Хабаровск" - "Спартак-2".
Кубок ФНЛ. Плей-офф
"Шинник" - "Спартак-Нальчик" - 3:4
Голы: Ахъядов, 15, Нетфуллин, 28, Чхапелия, 39, 45, Низамутдинов, 60, 72, Каркаев, 85
"Шинник": Лантратов, Гоцук, Евсеев, Земсков, Мугинов, Нетфуллин, Низамутдинов, Сиротов, Султонов, Царикаев, Чистяков
"Спартак-Нальчик": Антипов, Дашаев, Ахъядов, Дроздов, Крамаренко, Кузнецов, Макоев, Мурачев, , Хамаюни, Чхапелия
Предупреждения: Соблиров, 78
Команда из Нальчика поспорит за 9-е место по итогам турнира с победителем пары "СКА-Хабаровск" - "Спартак-2".
Кубок ФНЛ. Плей-офф
"Шинник" - "Спартак-Нальчик" - 3:4
Голы: Ахъядов, 15, Нетфуллин, 28, Чхапелия, 39, 45, Низамутдинов, 60, 72, Каркаев, 85
"Шинник": Лантратов, Гоцук, Евсеев, Земсков, Мугинов, Нетфуллин, Низамутдинов, Сиротов, Султонов, Царикаев, Чистяков
"Спартак-Нальчик": Антипов, Дашаев, Ахъядов, Дроздов, Крамаренко, Кузнецов, Макоев, Мурачев, , Хамаюни, Чхапелия
Предупреждения: Соблиров, 78
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