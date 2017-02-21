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Йенс Леманн: не считаю позором антирекорд Акинфеева

Экс-вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн ответил на вопрос по поводу антирекордной серии голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

– Акинфеев пропускает в 43 матчах Лиги чемпионов подряд...

— Да ладно?! Серьезно? Я и не знал… Но я не считаю это позором. Может, Акинфеев был великолепен в ЦСКА, просто защита армейцев подкачала, – цитирует Леманна "Чемпионат".
Теги: Акинфеев
Сегодня, 09:56
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9
(1)
№9 Написал: ediksidorov92 (Сегодня, 12:47) #
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online

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Регистрация: 21.02.2017
№8 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 12:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: serega_user
грипп подскосил спартачей?

не, просто вы не интересны. НЕ ИНТЕРЕСНЫ. не интересна команда, самая успешная за последние 15 лет. вы хоть понимаете, насколько это убого выглядит, с учетом того, что футбол - это зрелище, со всеми составляющими? а количество болел на вашем домашнем НОВОМ стадионе, лишь подтверждает, что вы команда НЕ ИНТЕРЕСНАЯ! вы скучны, пресны, с небольшой кучкой единомышленников, которым было в кайф наблюдать унылый, сухой футбол пса, трусливый футбик пончика. игра нацеленная сугубо на внутренний результат обречена быть НЕ ИНТЕРЕСНОЙ. и сейчас, ваш кудряш и гнидер, ожидавшие заполненного стадио (центр Москвы, блеать, удобно же, блеать!), подвывают о том, что надеялись увидеть большее количество народу. но за счёт чего??? не только титулами прививается любовь к команде. титулы - это одна из первых, может быть, базовых ступеней. которая помогает набить счётчик глоров. но, действительно, большая армия болел, собирается только благодаря игре, которую ты показываешь. благодаря ярким победам, решающим, эпичным голам
вы пустышки, по сути. скажите спасибо, что мы делаем вам рейтинг в ваших статьях, как я сейчас. иначе, вашу ублюдочную команду обсужадало бы здесь четыре калеки, раз в пару месяцев. как на вашей гостевой, унылые ишаки.

подпишусь под каждой фразой, предложением, словом, запятой, точкой wink

ослята, вчитайтесь в этот текст!


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№7 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 12:27) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
да тут как 15 лет прорывает, все никак вырваться не может)) если в этом году не выиграют чемп - совсем шизанется львиная доля поросят

Так это игровой запор. Вот только прогрессирует постоянный словесный понос.

Кстати. Сегодня в 20:00 Рубин — Сарпсборг-08. Его нет в онлайнах.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№6 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 12:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: sanyapytilin
Прорвало дурака поутру. Не сдержался, обосрался...

да тут как 15 лет прорывает, все никак вырваться не может)) если в этом году не выиграют чемп - совсем шизанется львиная доля поросят


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№5 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
Цитата: serega_user
грипп подскосил спартачей?

не, просто вы не интересны. НЕ ИНТЕРЕСНЫ. не интересна команда, самая успешная за последние 15 лет. вы хоть понимаете, насколько это убого выглядит, с учетом того, что футбол - это зрелище, со всеми составляющими? а количество болел на вашем домашнем НОВОМ стадионе, лишь подтверждает, что вы команда НЕ ИНТЕРЕСНАЯ! вы скучны, пресны, с небольшой кучкой единомышленников, которым было в кайф наблюдать унылый, сухой футбол пса, трусливый футбик пончика. игра нацеленная сугубо на внутренний результат обречена быть НЕ ИНТЕРЕСНОЙ. и сейчас, ваш кудряш и гнидер, ожидавшие заполненного стадио (центр Москвы, блеать, удобно же, блеать!), подвывают о том, что надеялись увидеть большее количество народу. но за счёт чего??? не только титулами прививается любовь к команде. титулы - это одна из первых, может быть, базовых ступеней. которая помогает набить счётчик глоров. но, действительно, большая армия болел, собирается только благодаря игре, которую ты показываешь. благодаря ярким победам, решающим, эпичным голам
вы пустышки, по сути. скажите спасибо, что мы делаем вам рейтинг в ваших статьях, как я сейчас. иначе, вашу ублюдочную команду обсужадало бы здесь четыре калеки, раз в пару месяцев. как на вашей гостевой, унылые ишаки.

Прорвало дурака поутру. Не сдержался, обосрался...
Регистрация: 6.01.2006
№4 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
грипп подскосил спартачей?

не, просто вы не интересны. НЕ ИНТЕРЕСНЫ. не интересна команда, самая успешная за последние 15 лет. вы хоть понимаете, насколько это убого выглядит, с учетом того, что футбол - это зрелище, со всеми составляющими? а количество болел на вашем домашнем НОВОМ стадионе, лишь подтверждает, что вы команда НЕ ИНТЕРЕСНАЯ! вы скучны, пресны, с небольшой кучкой единомышленников, которым было в кайф наблюдать унылый, сухой футбол пса, трусливый футбик пончика. игра нацеленная сугубо на внутренний результат обречена быть НЕ ИНТЕРЕСНОЙ. и сейчас, ваш кудряш и гнидер, ожидавшие заполненного стадио (центр Москвы, блеать, удобно же, блеать!), подвывают о том, что надеялись увидеть большее количество народу. но за счёт чего??? не только титулами прививается любовь к команде. титулы - это одна из первых, может быть, базовых ступеней. которая помогает набить счётчик глоров. но, действительно, большая армия болел, собирается только благодаря игре, которую ты показываешь. благодаря ярким победам, решающим, эпичным голам
вы пустышки, по сути. скажите спасибо, что мы делаем вам рейтинг в ваших статьях, как я сейчас. иначе, вашу ублюдочную команду обсужадало бы здесь четыре калеки, раз в пару месяцев. как на вашей гостевой, унылые ишаки.


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№3 Написал: serega_user Вологда (Сегодня, 11:36) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Кепончег УЕФА
видишь, дядь, никому не интересен ни цкг, ни петух ваш.

свиной грипп подскосил спартачей?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№2 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 11:20) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лукоморье
Тема для срача. СВИНЬИ, НАЛЕТАЙТЕ. Кто первый?

видишь, дядь, никому не интересен ни цкг, ни петух ваш.

единственное, что обидно, не скоро он свою серию продолжит...


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Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№1 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 10:25) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Тема для срача. СВИНЬИ, НАЛЕТАЙТЕ. Кто первый?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
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